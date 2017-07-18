Финансовые новости
- |
- 18.07.17
- |
- 02:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
|
|
"Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей"
Царь Соломон — Притчи, 14, 20
В 1-м полугодии НБУ перечислено на погашение задолженности по рефинансированию 515 млн гривен
11:47 17.07.2017 |
В январе-июне Национальному банку перечислено на погашение задолженности по кредитам рефинансирования 514,7 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передают Українські Новини.
Отмечается, что в течение указанного периода Фонд гарантирования вкладов физлиц реализовал заложенное имущество (активы) на сумму 304,7 млн гривен, из которых НБУ уже получил 142 млн гривен.
Подавляющее большинство реализованного имущества (активов), а именно на сумму 283 млн гривен, составляли права требования по заложенными НБУ кредитным договорам.
Эта сумма более чем в 200 раз превышает показатель реализации аналогичных активов в первом полугодии 2016 года.
В течение отчетного периода по самой высокой цене (120 млн гривен) реализованы права требования по кредитному договору, переданному ПАО "Банк "Финансы и Кредит" в залог НБУ.
Также в первом полугодии 2017 увеличились объемы согласования НБУ реализации прав требования по заложенным кредитным договорам.
В частности, принято 32 решения по реализации прав требования по 36,4 тыс. кредитных договоров, общая задолженность по которым составляет почти 28,9 мрлд гривен.
Как сообщали Українські Новини, объем задолженности по выделенным Национальным банком кредитам рефинансирования в июне сократился на 0,8%, или на 510 млн гривен до 65,417 млрд гривен на 1 июля 2017 года.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Мощный бизнес. Кто и как зарабатывает на останках святых
|Гройсман предлагает превратить аэропорт в Гостомеле в базу для лоу-костов, включая Ryanair
|МВФ снова смягчил условия финансирования Украины. Кроме пенсионной реформы
|На рынке жилой недвижимости Украины наблюдается переизбыток строящегося жилья
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ 17 июля выкупал доллары на межбанке через механизм запроса наилучшего курса
|Фондовые индексы Украины 17 июля изменились разнонаправленно
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 17 июля составил 25,9648 грн.
|ФГВФЛ хочет чтобы банки платили взносы в зависимости от уровня риска их деятельности
|Депозитные ставки для физлиц 17.07.17
|Доллар стабилен в паре с евро 17 июля, юань демонстрирует самое длительное ралли с 2015г
Это интересно
|Samsung «случайно» показала Galaxy Note8
|Hyundai i30 стал фастбеком
|Vertu находится на грани банкротства и готовится закрыть свой завод
|Хакеры украли репутацию у бизнесмена
|Кто зарабатывает миллиарды на Big Data?
|Компания Nuviz объявила о начале поставок проекционного дисплея для мотоциклистов
|Фальшивое приложение Tor атакует пользователей «Темной паутины»