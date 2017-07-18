В 1-м полугодии НБУ перечислено на погашение задолженности по рефинансированию 515 млн гривен

В январе-июне Национальному банку перечислено на погашение задолженности по кредитам рефинансирования 514,7 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передают Українські Новини.

Отмечается, что в течение указанного периода Фонд гарантирования вкладов физлиц реализовал заложенное имущество (активы) на сумму 304,7 млн гривен, из которых НБУ уже получил 142 млн гривен.

Подавляющее большинство реализованного имущества (активов), а именно на сумму 283 млн гривен, составляли права требования по заложенными НБУ кредитным договорам.

Эта сумма более чем в 200 раз превышает показатель реализации аналогичных активов в первом полугодии 2016 года.

В течение отчетного периода по самой высокой цене (120 млн гривен) реализованы права требования по кредитному договору, переданному ПАО "Банк "Финансы и Кредит" в залог НБУ.

Также в первом полугодии 2017 увеличились объемы согласования НБУ реализации прав требования по заложенным кредитным договорам.

В частности, принято 32 решения по реализации прав требования по 36,4 тыс. кредитных договоров, общая задолженность по которым составляет почти 28,9 мрлд гривен.

Как сообщали Українські Новини, объем задолженности по выделенным Национальным банком кредитам рефинансирования в июне сократился на 0,8%, или на 510 млн гривен до 65,417 млрд гривен на 1 июля 2017 года.