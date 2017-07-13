ФГВФЛ на 1 июля 2017 г. выплатил вкладчикам переданных ему в управление банков 87,4 мдрд грн

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) после вступления в силу закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (26 февраля 2012 года), в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения по состоянию на 1 июля 2017 составила 87,4 млрд грн.

Как сообщается на сайте Фонда, поступления от регулярного сбора за первое полугодие 2017 года составили 1,677 млрд грн. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом, по состоянию на 1 июля 2017 составляет 13,195 мдрд грн.

По состоянию на 1 июля 2017 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 91 банк.

Кроме того, по состоянию на 1 июля 2017 года Фондом было подано 4345 заявлений в правоохранительные органы о выявленных во время работы в неплатежеспособных банках и банках, которые ликвидируются, фактов нарушения законодательства на общую сумму более 353,680 млрд грн.

