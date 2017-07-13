Финансовые новости
- |
- 13.07.17
- |
- 23:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Barclays и HSBC тестируют трансграничные банковские операции с помощью цифровых идентификаторов
15:27 13.07.2017 |
Проект, софинансируемый организацией Европейского механизма взаимодействия ЕС, объединил банки HSBC, Barclays, Британскую правительственную цифровую службу (GDS), компании Orange, OT-Morpho и Open Identity Exchange (OIX UK) с целью тестирования использования стандартов eIDAS (электронная идентификация и подпись) для траснграничных банковских операций.
Перед участниками проекта стоит цель открыть счет гражданина Франции в банке Великобритании, используя цифровой идентификатор.
Консорциум разработает опытную модель с использованием процесса аутентификации Mobile Connect. Это позволит пользователям запрашивать цифровой идентификатор, валидация которого проводится с помощью eIDAS. Mobile Connect - это сервис аутентификации и идентификации пользователей на основе стандартов OpenID Connect / OAuth2.
Для целей тестирования Orange создаст сервисы, которые позволят настроить цифровой идентификатор, который гражданин Франции будет использовать через Mobile Connect. В сфере ответственности OT-Morpho - разработка сервисов и инфраструктура для процесса аутентификации идентификации.
Триста Сан (Trista Sun), руководитель направления международных и кросс-граничных операций HSBC, отмечает: «У нас уже есть сервис мирового класса для дистанционного открытия счетов в разных странах. Однако в настоящее время клиентам часто приходится создавать отдельный комплект документов для идентификации, когда они открывают новый банковский счет в другой стране. Использование признанных, надежных цифровых идентификаторов революционизирует этот процесс».
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Перезагрузка КСУ. Портновцам осталось "править" два месяца
|В НАБУ не видят альтернативы созданию отдельного антикоррупционного суда, палаты не решат актуальные проблемы
|Рада приняла проект пенсионной реформы в первом чтении
|Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ ожидает размещение Украиной в 2018г евробондов на $2 млрд
|На межбанке 13 июля произошел курсовой разворот
|Доллар дорожает к иене и евро 13 июля на комментариях главы ФРС США
|Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 272,2 млн гривен 13 июля
|Рынок акций Украины 13 июля вновь завершил торги в "красной зоне"
|ФГВФЛ на 1 июля 2017 г. выплатил вкладчикам переданных ему в управление банков 87,4 мдрд грн
Это интересно
|Полиция Берлина задержала укравших монету в 100 кг
|Смартфоны выявили самые ленивые и самые активные страны
|11 городов с самыми дорогими небоскребами
|Dell начала продажи «первого в мире» ноутбука с беспроводной зарядкой
|Биткоину предрекли раскол надвое. Рынок размером $41 млрд может погибнуть до конца лета
|Рукописи Мао Цзэдуна о литературе проданы почти за $1 млн
|Новая Audi A8: «подпрыгивающая» подвеска, смартфон вместо ключа и массаж ступней