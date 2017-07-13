Barclays и HSBC тестируют трансграничные банковские операции с помощью цифровых идентификаторов

Barclays присоединились к проекту ЕС по тестированию использования национального цифрового идентификатора для проведения трансграничных банковских операций.

Проект, софинансируемый организацией Европейского механизма взаимодействия ЕС, объединил банки HSBC, Barclays, Британскую правительственную цифровую службу (GDS), компании Orange, OT-Morpho и Open Identity Exchange (OIX UK) с целью тестирования использования стандартов eIDAS (электронная идентификация и подпись) для траснграничных банковских операций.

Перед участниками проекта стоит цель открыть счет гражданина Франции в банке Великобритании, используя цифровой идентификатор.

Консорциум разработает опытную модель с использованием процесса аутентификации Mobile Connect. Это позволит пользователям запрашивать цифровой идентификатор, валидация которого проводится с помощью eIDAS. Mobile Connect - это сервис аутентификации и идентификации пользователей на основе стандартов OpenID Connect / OAuth2.

Для целей тестирования Orange создаст сервисы, которые позволят настроить цифровой идентификатор, который гражданин Франции будет использовать через Mobile Connect. В сфере ответственности OT-Morpho - разработка сервисов и инфраструктура для процесса аутентификации идентификации.

Триста Сан (Trista Sun), руководитель направления международных и кросс-граничных операций HSBC, отмечает: «У нас уже есть сервис мирового класса для дистанционного открытия счетов в разных странах. Однако в настоящее время клиентам часто приходится создавать отдельный комплект документов для идентификации, когда они открывают новый банковский счет в другой стране. Использование признанных, надежных цифровых идентификаторов революционизирует этот процесс».