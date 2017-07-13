Британский банк RBS достиг соглашения с властями США о штрафе в $5,5 млрд

Британский Royal Bank of Scotland объявил в среду, что достиг соглашения с властями США о выплате штрафа в размере $5,5 млрд в обмен на урегулирование претензий, связанных с продажей этим банком ипотечных ценных бумаг накануне финансового кризиса 2008 года.

Об этом говорится пресс-релизе компании.

Соглашение было заключено с Федеральным агентство жилищного финансирования, которое регулирует деятельность американских ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac, тесно связанных с правительством США. Эти компании понесли убытки в связи с падением стоимости ипотечных закладных в результате кризиса 2008 года.

Регуляторы США считают, что Royal Bank of Scotland, как и ряд других крупных банков, накануне мирового финансового кризиса занижал оценки рисков по ипотечным ценным бумагам, которые были в итоге проданы компаниям Fannie Mae и Freddie Mac.