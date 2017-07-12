НБУ стал участником Базельской консультативной группы по вопросам банковского надзора

НБУ стал участником Базельской консультативной группы (Basel Consultative Group - BCG), созданной при Базельском комитете по банковскому надзору (Basel Committee for Banking Supervision - BCBS).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

Цель Базельской консультативной группы - привлечь к обсуждению новых предложений Базельского комитета работников надзора тех стран, которые не являются его членами.

Участниками Базельской консультативной группы являются центральные банки и надзорные органы 28 стран, среди которых теперь и Национальный банк Украины.

Заседания группы происходят 3 раза в год.

НБУ в Базельской консультативной группе будет представлять директор департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.

"С обретением членства в Базельской консультативной группе НБУ получил возможность участвовать в широком профессиональном диалоге, обмене мнениями и опытом по вопросам реализации политики банковского регулирования и надзора", - отметил Виталий Ваврищук.

Отныне НБУ сможет на начальном этапе участвовать в разработке инициатив Базельского комитета, высказывать свои предложения и видение с учетом особенностей банковских систем развивающихся стран.

Как сообщали Українські Новини, с 1 января 2018 банки перейдут на международные стандарты финансовой отчетности.