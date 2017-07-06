Blockchain-приложение SWIFT тестируют 28 банков

Как сообщили в межбанковской сети обмена сообщениями SWIFT , еще 22 банка присоединились к экспериментальному тестированию концепции blockchain-системы, чтобы проверить способность этой технологии помочь банкам управлять своими международными счетами в режиме реального времени.

Эксперимент является частью инициативы SWIFT gpi, цель которой - «перевооружить» банковскую систему корреспондентских счетов для обеспечения ее готовности к работе в условиях технологической революции.

Среди банков, недавно присоединившихся к данной инициативе, ABN Amro, Absa, BBVA, Banco Santander, China Construction Bank, China Minsheng Banking, Commerzbank, Deutsche Bank, Erste Group Bank, FirstRand Bank, Intesa Sanpaolo, JPMorgan Chase, Lloyds Bank, Mashreq Банк, Nedbank, Rabobank, Société Générale, Standard Bank of South Africa, Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, UniCredit и Westpac.

Вместе с группой шести банков-основателей они будут работать, чтобы протестировать и внедрить новое blockchain-приложение, основанное на технологии Hyperledger Fabric v1.0, и оценить эффективность этой технологии. Результаты тестов будут озвучен на ежегодном форуме Sibos, который пройдет в октябре в Торонто.

В настоящее время банки не могут контролировать свои финансовые позиции в режиме реального времени из-за отсутствия внутридневной отчетности. Это экспериментальное тестирование учитывает необходимость получения банками данных о ликвидности в режиме онлайн для управления средствами на протяжении всего рабочего дня.

«Потенциальные выгоды для бизнеса, вытекающие из этого эксперимента, понятны, - считает Дамьен Вандервекен (Damien Vanderveken), руководитель отдела НИОКР, SWIFT Labs и взаимодействия с пользователями SWIFT - Возможность управления ликвидностью в режиме реального времени позволит банкам в любой момент точно рассчитать требуемую сумму на каждом счету, что в конечном итоге позволит им высвободить значительные средства для других инвестиций».