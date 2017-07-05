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Совет НБУ считает достаточным повышение минимального уставного капитала банков до 200 млн грн
17:19 05.07.2017 |
Совет Национального банка Украины считает достаточным повышение минимального размера уставного капитала банков до 200 млн грн, сообщается в отчете Совета, обнародованном на веб-сайте центробанка.
"Сегодняшние требования к размеру уставного капитала банков - 200 млн грн с 11 июля 2017 года и 450 млн с 11 июля 2020 года не совсем соответствуют Директивам ЕС и Совета Европы и являются гораздо более жестче: согласно Директивам 2013/36/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 26 июня 2013 года, минимальный начальный капитал любого кредитного учреждения должен быть не менее 5 млн евро", - указано в отчете.
Как сообщалось, Нацбанк постановлением от 4 февраля 2016 года устанавливал, что к 11 января 2017 года банки страны должны нарастить уставный капитал до 300 млн грн.
Постановлением от 7 апреля 2016 года Нацбанк смягчил установленный ранее график докапитализации, в частности, вместо требования к банкам увеличить к 11 января 2017 года уставный капитал до 300 млн обязал их довести минимальный размер уставного капитала до 200 млн грн к середине 2017 года. Затем до середины 2018 года уставный капитал банков должен быть увеличен минимум до 300 млн грн, до середины 2019 года - до 400 млн грн, до середины 2020 года - до 450 млн грн, до середины 2024 года - до 500 млн грн.
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