Совет НБУ оценивает потери экономики от банковского кризиса в 2014-2016 в 38% ВВП

Совет Национального банка оценивает потери экономики от банковского кризиса, который произошел в 2014-2016 годах в 38% ВВП.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook глава совета НБУ Богдан Данилишин, передают Українські Новини.

На заседании 4 июля, совет Национального банка одобрил оценку деятельности правления НБУ по развитию банковской системы.

В ходе заседания было отмечено, что в последние годы банковская система Украины претерпела существенные изменения.

"Это частично обусловлено неблагоприятной экономической конъюнктурой на фоне военного конфликта и потерей значительной части экономического и инфраструктурного потенциала, более чем трехкратным падением курса гривны, и, как следствие, значительными потерями платежеспособности бизнеса и населения. Указанное, среди прочего, резко обострило старые проблемы отечественного банковского сектора", - сообщает совет НБУ.

Как отмечается, под давлением макроэкономических и политических шоков в совокупности с военным конфликтом проблемы в банковской системе вылились в системный банковский кризис 2014-2016 годов.

При таких обстоятельствах Национальный банк обратился к проведению "очищения" банковского сектора.

Так, за период 2014 - 2016 годов были признаны неплатежеспособными 90 банков, активы которых до кризиса составляли около трети активов всей банковской системы.

"Вышеупомянутое имело следствием системный банковский кризис 2014-2016 годов, который привел к немалым финансовым потерям государства, бизнеса, населения, о чем свидетельствуют официальные оценки Национального банка, согласно которым прямые фискальные расходы Украины на преодоление последствий кризиса банковского сектора уже достигли 14% ВВП, что превышает соответствующие расходы, понесенные во время финансово-экономического кризиса 2008-09 годов, тогда как общие потери экономики от кризиса пока составляют 38% ВВП", - констатировали в совете.

Как сообщали Українські Новини, по данным НБУ, количество штатных работников банков в 2014 году - 1-м квартале 2017 года сократилось на 109,8 тыс. до 136,7 тыс.