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Активы Фонда гарантирования вкладов в июне увеличились на 2,5% до 13,2 млрд гривен
10:28 05.07.2017 |
Активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц в июне увеличились на 2,5%, или на 323 млн гривен до 13,195 млрд гривен (на 1 июля).
Об этом свидетельствуют статистические данные фонда, передают Українські Новини.
В Фонд гарантирования вкладов входит 91 участник.
Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 87,3 млрд гривен (по состоянию на 1 июня).
С начала 2017 года активы фонда сократились с 15,3 млрд гривен до 13,2 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году активы Фонда гарантирования вкладов увеличились с 14,084 млрд гривен до 15,316 млрд гривен.
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