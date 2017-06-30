В мае активы банков сократились на 0,7% до 1,25 трлн гривен

В мае активы коммерческих банков сократились на 0,7% до 1,249 трлн гривен по сравнению с апрелем.

Об этом свидетельствуют статистические данные Нацбанка, передают Українські Новини.

Так, если по состоянию на 1 мая активы работающих банков составляли 1,258 трлн гривен, то к 1 июня они сократились до 1,249 трлн гривен (на 1 января - 1,256 трлн гривен).

При этом общие активы банков (не скорректированные на резервы по активным операциям) на отчетную дату составили 1,716 трлн гривен.

Объем предоставленных кредитов за май сократился на 5,3 млрд гривен, или на 0,5% до 970,1 млрд гривен.

Обязательства банков за этот период уменьшились на 6,6 млрд гривен, или на 0,6% до 1,098 трлн гривен, капитал банков уменьшился на 166 млн гривен, или на 1,3% до 151,1 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, количество банков за 5 месяцев текущего года уменьшилось с 96 до 90.