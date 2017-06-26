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НБУ определил перечень признаков наличия контроля и усовершенствовал порядок идентификации банковских групп
09:45 26.06.2017 |
Национальный банк определил перечень признаков наличия контроля и усовершенствовал порядок идентификации банковских групп.
Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українські Новини.
В частности, НБУ определил перечень признаков, которые могут свидетельствовать о наличии контроля над участниками банковской группы: владение наибольшей долей уставного капитала или акций в компании-участнике группы; члены органов управления одного участника группы являются работниками или бывшими работниками другого участника; наличие общих источников финансирования деятельности участников группы; члены органов управления компаний являются связанными лицами с банком, и тому подобное.
Национальный банк определил три условия применения данных признаков.
Во-первых, если информация о структуре собственности юридического лица не позволяет установить ее контроллера.
Во-вторых, если есть задокументированные или публично объявленные сведения о наличии контроля над юридическим лицом.
В-третьих, если отсутствует подтвержденная информация о конечном бенефициарном владельце юридического лица.
Изменения в порядке идентификации и признания банковских групп также предусматривают: введение понятия "прозрачная структура собственности банковской группы"; возможность принятия Национальным банком решения об отказе в прекращении признания банковской группы; смягчение требований по оформлению документов, выданных в иностранном государстве; возможность продления срока представления банком и рассмотрения Национальным банком пакета документов о создании банковской группы до 30 календарных дней при условии наличия обоснованного ходатайства; уточнение порядка информирования участников банковской группы и контроллера банковской группы относительно принятых НБУ решений о признании банковской группы, признание или отказ в признании изменения структуры собственности банковской группы.
Соответствующие изменения введены постановлением правления НБУ от 22 июня 2017 №57 "Об утверждении изменений к положению о порядке идентификации и признания банковских групп", которое вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Как сообщали Українські Новини, в конце мая текущего года Национальный банк зарегистрировал банковскую группу банка "Украинский капитал".
Владельцем группы является Сергей Белашов.
В банковскую группу банка "Украинский капитал" вошел одноименный банк, ПАО "ЗНВКИФ Верден" и компания по управлению активами "Укркапитал".
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