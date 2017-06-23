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Суд приговорил к 3 годам тюрьмы условно экс-предправления Энергобанка Вольскую
11:40 23.06.2017 |
Печерский районный суд Киева 20 июня приговорил к 3 годам лишения свободы условно бывшего председателя правления ликвидируемого Энергобанка Аллу Вольскую.
Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.
Следствием установлено, что в апреле 2012 года Энергобанк открыл корреспондентский счет в Bank Frick & Cо AG (Лихтенштейн).
В течение 25 сентября 2012 - 3 февраля 2014 на этот корсчет было перечислено средств на общую сумму 15,8 млн долларов.
В марте-апреле 2014 года в Энергобанке была проведена инспекционная проверка Национальным банком.
По ее результатам было установлено, что наибольшая концентрация средств на счетах типа "Ностро" наблюдается по средствам, размещенным в Bank Frick & Cо AG - 81,2% общего объема средств, размещенных на счетах и 7,17% общих активов.
Уровень кредитного риска по этим операциям был высоким.
Кроме того, размещение средств на корсчете не являлось для банка экономически целесообразным, поскольку такие вложения являются низко доходными (на остаток средств на корсчета банка-корреспондента насчитывается 1% годовых).
По результатам проверки НБУ обязал руководство Энергобанка отразить в учете на счете кредитной задолженности данные средства и принять меры относительно срочного их возврата.
Однако предправления банка Алла Вольская не выполнила требование Национального банка по возврату средств.
"В результате халатного отношения к своим служебным обязанностям председателя правления Энергобанка средства в сумме 15,5 млн долларов остались на корреспондентском счете Энергобанка, открытом в Bank Frick & Cо AG (Лихтенштейн)", - говорится в материалах судах.
12 февраля 2015 года Энергобанк был признан неплатежеспособным.
Следствие отмечает, что в результате халатности, допущенной председателем Энергобанка, государству был нанесен убыток на 15,7 млн долларов (154,7 млн гривен).
9 июня 2017 года прокурор и подозреваемая договорились о формулировке подозрения и правовой квалификации действий.
Подозреваемая обязалась в полном объеме безоговорочно признать обвинения в объеме подозрения.
20 июня суд утвердил сделку и признал Вольскую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса и приговорил ее к трем годам лишения свободы условно.
Как сообщали Українські Новини, с декабря 2013 года Вольская была исполняющей обязанности председателя правления Энергобанка, а с февраля 2014 стала председателем правления банка.
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