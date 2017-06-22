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Российский Сбербанк обнаружил новый вид атак на банкоматы
21:04 21.06.2017 |
Злоумышленники, взломавшие банкоматы российского Сбербанка новым способом, возможно, являются сотрудниками банков, поскольку для таких махинаций нужно досконально знать принцип работы устройств, полагает руководитель направления защиты банкоматов и точек продаж "Лаборатории Касперского" Дмитрий Звегинец.
Во вторник зампред Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что банк зафиксировал новый вид хищения наличных из банкоматов. Мошенник вставляет банковскую карту, запрашивает определенную сумму. В тот момент, когда банкомат подает деньги в приемник и он должен выдать карточку обратно, мошенник придерживает карту, из-за чего карточка застревает в приемнике. При этом злоумышленник, удерживая карту в устройстве, вынимал наличные с помощью приспособления в виде крючка. В итоге деньги не списывались со счета и сохранялись на карте. Такой вид мошенничества был зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге.
"В данном случае проведенные на банкоматы атаки показали, что злоумышленники отлично представляют последовательность операций и логику работы этих устройств со всеми возможными недочетами. С большой вероятностью можно утверждать, что эти люди работали или работают и сейчас в банках", - сказал РИА Новости Звегинец.
При этом, по его мнению, эти атаки были скорее точечными, чем массовыми. Он отметил, что гораздо больший ущерб приносят кибератаки на банкоматные сети, когда преступникам удается опустошить за пару часов 500-800 устройств. По данным антивирусной компании, в 2016 году каждая третья финансовая компания в мире столкнулась с потерями именно вследствие атак на банкоматы. Количество и сложность таких атак растет, подчеркнул эксперт.
"Использование классических средств защиты банкоматов покрывает лишь небольшую часть уязвимостей. Именно поэтому мы рекомендуем использовать решения, которые помимо основного функционала обладают возможностями защиты памяти процесса, мониторинга целостности файлов, анализа журналов событий", - посоветовал представитель антивирусной компании.
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