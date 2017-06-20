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Информация об агентстве
Moody's сохраняет стабильный прогноз по банковской системе Украины
15:35 20.06.2017 |
Международное рейтинговое агентство Moody's сохраняет стабильный прогноз по банковской системе Украины.
Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.
Moody's сохранил свой стабильный прогноз по банковской системе Украины, что отражает ожидания агентства по восстановлению экономики и сокращению проблемных кредитов.
"Пока общий объем проблемных активов украинских банков будет оставаться высоким, устойчивый рост ВВП будет зависеть от их финансовых показателей и приведет к постепенному сокращению неработающих кредитов", - говорит аналитик Moody's Лев Дорф.
Агентство ожидает, что банки вернутся к прибыльной деятельности в 2017 году на фоне более низких расходов на предоставление услуг.
Moody's ожидает, что уровень проблемных кредитов украинских банков снизится до 50% в течение следующих 2 лет после рекордного уровня 60% в 2016 году.
"Большинство проблемных кредитов уже зарезервированы", - отметило Moody's.
По мнению агентства, финансирование и ликвидность для украинских банков будут оставаться стабильными, поддерживаться ростом депозитов, умеренным ростом кредитов и снижением зависимости от оптовой торговли.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк считает ключевыми рисками финансового сектора значительное присутствие государства в банковском секторе и высокую долю неработающих кредитов.
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