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В Китае стартует тестирование платежного сервиса Meizu Pay
12:39 20.06.2017 |
Компания Meizu представила собственный сервис для осуществления бесконтактных платежей с мобильных устройств.
Предрелизный запуск Meizu Pay состоится в Китае 21 июня и продлится ровно месяц. В дальнейшем сервис может появится на значимых для Meizu рынках.
Опробовать новую платежную систему смогут добровольцы по предварительной записи. Двадцатка самых лучших бета-тестировщиков получит призы от компании. При этом, согласно официальным данным, изначально поддержку Meizu Pay получат только модели смартфонов Meizu Pro 5 и Pro 6 Plus.
В случае успешных результатов пилотного испытания Meizu пообещал установить свой платежный сервис на все смартфоны бренда с поддержкой NFC. В перспективе - : составить конкуренцию Apple Pay и Samsung Pay на международном уровне.
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