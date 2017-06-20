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Докапитализация госбанков в начале 2017 связана с банкротством крупнейших заемщиков - бизнес-групп, - НБУ
12:11 20.06.2017 |
Национальный банк объясняет необходимость докапитализации крупнейших государственных банков в начале текущего года банкротством ряда бизнес-групп, которые были крупнейшими заемщиками.
Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель директора департамента - начальник управления департамента финансовой стабильности Национального банка Евгений Дубогрыз, передают Українські Новини.
"В начале года был много вопросов о необходимости докапитализации крупнейших госбанков на 10,1 млрд гривен. Главной причиной этой докапитализации стало банкротство 5 крупнейших бизнес-групп. Имена собственников этих бизнес-групп у всех на слуху. Они прекратили обслуживать кредиты в 2015-2016 гг. В начале этого года банки должны были вынуждены признать эти убытки и, соответственно, потребовали дополнительного капитала", - сообщил он.
Представитель НБУ сообщил, что регулятор планирует принятие ряда мер до конца года в отношении банков: обмен информацией о крупнейших бизнес - группах - заемщиках; контроль концентрации кредитов; предоставление крупнейшими заемщиками своей аудированной отчетности.
Как сообщали Українські Новини, в феврале Кабинет Министров принял решение докапитализировать Государственный Ощадный банк на сумму в размере 3,5 млрд гривен, Государственный экспортно-импортный банк - на 3 млрд гривен.
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