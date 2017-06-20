НБУ передал Минфину предложения по стратегии развития госбанков

Национальный банк передал Министерству финансов свои предложения по стратегии развития государственных банков.

Об этом в ходе брифинга сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передают Українські Новини.

"Сегодня мы имеем больше 50% доли государственной собственности в системе. Это явный перекос. Мы понимаем, что частично это исторические последствия, частично это связано с национализацией Приватбанка. С целью качественного управления, качественной конкуренции нужно обновить стратегию развития госбанков. НБУ разработал свои предложения и предоставил их Министерству финансов. Сейчас ожидаем внутреннего обсуждения предложений и планируем выйти на публичное обсуждение", - сказала она.

Рожкова также отметила необходимость принятия законопроекта о высоких стандартах корпоративного управления в госбанках.

Как сообщали Українські Новини, после национализации Приватбанка доля госбанков в системе увеличилась до 52%.

В январе Национальный банк выступил за доработку стратегии развития государственных банков.

Минфин планировал представить стратегию в мае, однако позже решил ее доработать.

Стратегия развития госбанков предусматривает продажу 20% акций Ощадбанка и Укрэксимбанка к середине 2018 года и полную продажу Укргазбанка в течение 2017 года.