НБУ требует от банков планы по работе с проблемными активами

Национальный банк требует от банков предоставления планов по работе с проблемными активами.

Об этом в ходе пресс-брифинга сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передают Українські Новини.

"Если говорить о работе с проблемными активами, то мы сейчас разрабатываем подход к системе в целом. Также мы своими внутренними документами требуем от банков планы по очистке балансов, потому что в процессе диагностики и докапитализации большая часть этих кредитов была зарезервирована. Банки должны нам дать планы, как они будут работать с этими кредитами, будут, ли они их реструктуризировать, или нет", - сказала она.

По данным Нацбанка, в настоящее время в банковском секторе около 57% от всех кредитов являются неработающими.

Как сообщали Українські Новини, в своем третьем отчете о финансовой стабильности Национальный банк назвал ключевыми рисками для банковского сектора значительное присутствие государства и высокую долю неработающих кредитов.