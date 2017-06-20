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НБУ требует от банков планы по работе с проблемными активами
12:02 20.06.2017 |
Национальный банк требует от банков предоставления планов по работе с проблемными активами.
Об этом в ходе пресс-брифинга сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передают Українські Новини.
"Если говорить о работе с проблемными активами, то мы сейчас разрабатываем подход к системе в целом. Также мы своими внутренними документами требуем от банков планы по очистке балансов, потому что в процессе диагностики и докапитализации большая часть этих кредитов была зарезервирована. Банки должны нам дать планы, как они будут работать с этими кредитами, будут, ли они их реструктуризировать, или нет", - сказала она.
По данным Нацбанка, в настоящее время в банковском секторе около 57% от всех кредитов являются неработающими.
Как сообщали Українські Новини, в своем третьем отчете о финансовой стабильности Национальный банк назвал ключевыми рисками для банковского сектора значительное присутствие государства и высокую долю неработающих кредитов.
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