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Банк Barclays заподозрили в незаконной помощи Катару
11:56 20.06.2017 |
Следователи заподозрили банк Barclays и четырех его бывших руководителей в сговоре с целью мошенничества и предоставления незаконной финансовой помощи.
как сообщает Би-Би-си, британский Отдел по борьбе с крупными мошенничествами (Serious Fraud Office) обратил внимание на сбор банком средств и предоставление Катару 3 млрд долларов в качестве займа в период кризиса 2008 года. В Barclays заявили, что изучают информацию, представленную следователями, и ждут ее детализации.
Бывшему исполнительному директору банка Джону Варли и экс-председателю подразделения по инвестициям на Ближнем Востоке банка Barclays Роджеру Дженкинсу были предъявлены обвинения по трем пунктам - в мошенничестве, преступном сговоре и предоставлении незаконной финансовой помощи.
Еще бывшим двум руководителям Barclays - Томасу Каларису и Ричарду Боасу - предъявлено обвинение по одному пункту - в сговоре с целью мошенничества.
Адвокат Роджера Дженкинса заявил, что его подзащитный не согласен с предъявленными ему обвинениями. Защита других обвиняемых претензии следователей пока не прокомментировала.
Джон Варли входил в руководство Barclays на протяжении шести лет и считался одним из крупнейших британских банкиров. Он стал наиболее известным из всех британских финансистов, привлеченных к ответственности за действия во время мирового финансового кризиса.
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