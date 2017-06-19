Фонд гарантирования не может приступить к ликвидации трех банков из-за судебных процессов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц не может приступить к ликвидации трех банков в связи с продолжающимися судебными процессами относительно этих финучреждений.

Как сообщается на сайте фонда, в том числе он не может начать ликвидацию признанного неплатежеспособным в июне 2015 года банка «Финансовая инициатива», санационного «Родовид Банка», в феврале 2016 года переданного в управление Фонда гарантирования по решению Национального банка и Министерства финансов, а также признанного неплатежеспособным в апреле 2016 года банка «Юнисон».

По информации фонда, вкладчики банка «Финансовая инициатива» уже получили 3,909 млрд грн гарантированного возмещения, банка «Юнисон» - 119 млн грн, в то время как у «Родовид Банка» в период введения временной администрации вкладов физлиц не было.

Также сообщается, что Фонд гарантирования пока не приступил к ликвидации признанного неплатежеспособным в апреле 2017 года «Диамантбанка», срок временной администрации в котором истекает 23 июня.

Согласно данным фонда, в настоящее время продолжается ликвидация 87 банков, обанкротившихся за период с января 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в ходе очистки банковской системы с начала 2014 года Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков, в том числе шести - с начала 2017 года.