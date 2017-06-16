ФГВФЛ на 1 июня выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 87,327 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 1 июня 2017 года выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 87,327 млрд грн.

Согласно сообщению на веб-сайте ФГВФЛ, его финансовые ресурсы на 1 июня составили 12,872 млрд грн, Поступления в Фонд от регуляторного сбора за пять месяцев составили 1,673 млрд грн.

ФГВФЛ по состоянию на начало июня подал 4,148 тыс. заявлений в правоохранительные органы о выявленных во время работы в неплатежеспособных и ликвидируемых банках фактах нарушения законодательства на общую сумму более 323,16 млрд грн. При этом субъектами преступлений, которые привели к нарушениям на наибольшую сумму (более 182,78 млрд грн), являются владельцы и руководители банков.

Фонд отмечает, что его участниками к началу июня 2017 года являлись 92 банка (месяцем ранее - 93 банков), тогда как на 1 января - 99 банков.

