10 крупнейших банков в мире

Банки играют важную роль в нашей жизни, так как они связывают нас с международной финансовой системой. Крупнейший банк в мире расположен в Китае, что неудивительно, учитывая рост китайской экономики.

10. Credit Agricole

Credit Agricole - крупнейший банк и одна из крупнейших компаний Франции. Разветвленная филиальная сеть и величина активов позволяют считать банковскую группу крупнейшей во Франции и одной из крупнейших в мире.

Сегодня Crédit Agricole является одной из крупнейших финансовых организаций мира.

Компания строится на 3 уровнях: местные банки, региональные банки и дочерние предприятия.

Credit Agricole SA находится в собственности местных банков, а сам контролирует в них 25% капитала без права голоса.

Данная сложная структура позволяет получать скидки на фондовой бирже во Франции. Однако такая сложная структура собственников затрудняет управление организацией.

Несмотря на экспансионистскую ориентацию последних десятилетий Credit Agricole практически не представлен в Великобритании и США.

9. Bank of America

Bank of America - американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам, крупнейшая банковская холдинговая компания в США по числу активов.

Компания ведет деятельность во всех 50 штатах, а также в 35 других странах, у нее 4700 отделений, 213 тыс. сотрудников и 16 тыс. банкоматов. Она зарегистрирована в штате Делавэр под названием Bank of America Corporation.

8. Mitsubishi UFJ Financial Group

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc - японская банковская и финансовая холдинговая компания, расположенная в районе Тиёда (Токио).

Располагая активами на сумму около $2,5 трлн, является одной из ключевых компаний Mitsubishi Group.

MUFG - крупнейшая финансовая группа Японии.

7. BNP Paribas

BNP Paribas - финансовый конгломерат, европейский лидер на мировом рынке банковских и финансовых услуг и один из шести сильнейших банков в мире, по данным агентства Standard & Poor's.

Банк ведет бизнес в 80 странах.

BNP Paribas проводит активные операции в области инвестиций, управления активами, а также на розничном рынке.

6. JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase- американский банк, крупнейший по размеру активов. Исторически это финансовый конгломерат, образовавшийся в результате слияния нескольких крупных банков США.

Розничные банковские услуги конгломерат предоставляет только в США. В странах Европы, Ближнего Востока и Африки осуществляет свою деятельность через коммерческий банк J.P. Morgan Bank International ltd со штаб-квартирой в Лондоне.

5. HSBC Holdings

HSBC Holdings - один из крупнейших финансовых конгломератов в мире.

Деятельность HSBC ведется в пяти регионах: Европа, Азия, Ближний Восток и Северная Африка (MENA), Северная Америка и Южная Америка (всего 6100 офисов в 72 странах и территориях мира).

Банк осуществляет все направления банковской деятельности, включая управление активами, расчетные операции, проектное финансирование, эмиссия банкнот и др.

4. Банк Китая

В настоящий момент Банк Китая является коммерческим банком, входит в пятерку крупнейших государственных банков страны и по активам занимает второе место после Коммерческого банка Китая.

Также банк входит в двадцатку крупнейших банков мира. Имеет более 13 тыс. отделений в Китае и 550 представительств в 25 других странах.

3. Сельскохозяйственный банк Китая

Это один из крупнейших банков в КНР. Штаб-квартира банка располагается в Пекине.

На территории материкового Китая банк имеет более 23 600 отделений и 19 700 операционных офисов, еще 8 отделений и 2 представительства находятся вне материкового Китая.

Банк имеет 14 дочерних предприятий, из них 6 за рубежом, в том числе и в России.

2. Строительный банк Китая

Сеть Строительного банка Китая насчитывает 14 925 отделений на территории материкового Китая, также 10 отделений за ее пределами: в Гонконге, Сингапуре, Франкфурте, Йоханнесбурге, Токио, Сеуле, Сиднее, Тайбэе, Нью-Йорке и Хошимине и ряд дочерних банков, таких как CCB Principal Asset Management (услуги управления активами), CCB Financial Leasing (кредитование), CCB Trust (трастовый фонд), CCB Life (страхование), Sino-German Bausparkasse (китайско-немецкий строительный кооператив), CCB Asia (Азия), CCB London (филиал в Великобритании), CCB Russia (филиал в России), CCB Dubai (филиал в Дубае) и CCB International.

1. Промышленно-коммерческий банк Китая

Входит в "Большую четверку" крупнейших государственных банков Китая.

ICBC контролирует пятую часть банковского сектора Китая.

Акции банка принадлежат китайскому правительству.

В конце октября 2006 г. банк провел первичное размещение акций и привлек рекордные $22 млрд (крупнейшее IPO в мировой истории), разместив 48,4 млрд акций (18% от общего числа). Из них 12% на Гонконгской бирже и 6% на Шанхайской.

