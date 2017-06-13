НБУ продал первый лот в системе Prozorro.Продажи

Национальный банк продал через систему электронных аукционов Prozorro.Продажи свой первый лот - нежилое помещение в Краматорске (Донецкая область) за 1,9 млн гривен.

Об этом сообщил проектный менеджер Prozorro Алексей Соболев на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Продали первый лот от НБУ! Поздравляю с началом. Здесь также интересная история. Эту недвижимость НБУ уже выставлял по той же цене несколько месяцев назад, но тогда никто на аукцион не пришел. А вот на вторую попытку пришли целых 6 участников! Во время аукциона цена выросла на 35%", - сообщил Соболев.

По словам менеджера, команда Prozorro планирует расширять систему продажи госимущества и вовлекать в нее новых участников, в связи с чем провела переговоры с Киевской городской государственной администрацией о размещении наружной рекламы, а также с Фондом гарантирования вкладов об углублении сотрудничества и маркетинговой стратегии.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в 1 квартале принял решение о согласовании реализации заложенных активов по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков на общую сумму более 3,9 млрд гривен.