Норматив достаточности регулятивного капитала банков в мае снизился на 0,66 п. п. до 13,11%

Норматив достаточности регулятивного капитала банков в мае снизился на 0,66 процентных пункта с 13,77% до 13,11%.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передают Українські Новини.

Данный показатель выше, чем установленный Нацбанком уровень (не менее 10%).

Регулятивный капитал банков Украины в мае уменьшился на 1,283 млрд гривен до 96,03 млрд гривен.

Кроме того, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9) снизился за май на 0,75 п. п. до 28,23%.

Мгновенная ликвидность в мае уменьшилась с 60,96% до 60,88% (норматив - не менее 20%), краткосрочная - с 95,54% до 94,45% (норматив - не менее 60%), текущая ликвидность - с 113,41% до 112,8%(норматив - не менее 40%).

Как сообщали Українські Новини, норматив достаточности регулятивного капитала банков в апреле увеличился на 0,05 процентных пункта с 13,72% до 13,77%.