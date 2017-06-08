Правоохранители задержали уполномоченного Фонда гарантирования вкладов по подозрению в получении $5 млн взятки, - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщает о задержании правоохранителями уполномоченного Фонда гарантирования вкладов физических лиц по подозрению в получении взятки в размере 5 млн долларов.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"ГПУ совместно с управлением "К" СБУ сегодня при получении неправомерной выгоды в размере 5 млн долларов задержали одного из уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц, разработавшего преступную схему вымогательства и получения взяток от руководителей банковских учреждений, в которых введены временные администрации", - написал он.

Луценко добавил, что подозреваемый за полученную неправомерную выгоду должен был обеспечить невмешательство ликвидаторов и других представителей Фонда гарантирования вкладов в порядок погашения банками обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам.

По словам генпрокурора, за данное преступление подозреваемому грозит 12 лет лишения свободы.

Источник в СБУ сообщил Українським Новинам, что операция по задержанию состоялась в среду.

По его словам, подозреваемый - временный администратор одного из банков среднего звена - требовал взятку от бывших владельцев банка за содействие в выведении активов.

Кроме того, подозреваемый должен был оказать помощь бывшим владельцам финучреждения в краже определенных документов из банка.

Как сообщали Українські Новини, правоохранители задержали 2 человек, предлагавших следователю Генеральной прокуратуры взятку в размере 20 тыс. долларов за закрытие уголовного производства.