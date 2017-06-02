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Власти Ниццы запретили банку NoorAssur называть себя исламским из-за опасения беспорядков
17:48 02.06.2017 |
Власти Ниццы запретили французскому банку NoorAssur, открывшему отделение в Ницце, указывать на собственной вывеске то, что кредитная организация является исламским банком, из-за опасений общественных беспорядков, пишет Le Monde.
Как следует из документа, подписанного мэром Ниццы Кристианом Эстрози, существует риск «подвергнуть опасности как персонал, так и клиентов банка, которые столкнутся с протестами после обнародования известия о подобного рода банке в Ницце». Так, Эстрози указывает на близкое территориальное расположение NoorAssur к Английской набережной, где 14 июля 2016 года был совершен теракт смертником, выходцем из Туниса.
Основатель банка француженка Сониа Марийи заявила, что намерена опротестовать в суде решение мэрии. Предполагалось, что на вывеске должно быть написано: «Noorassur.com - исламский банк».
NoorAssur функционирует во Франции с конца 2012 года, имеет отделения в Париже, Бордо, Нанте. По состоянию на конец 2015 года, под управлением банка находились активы в €7 млн. Работа NoorAssur регулируется предписаниями шариата. Так, банк не занимается спекулятивной деятельностью, не использует процентные ставки, не предлагает продукты с высокими рисками, не инвестирует в области, считающиеся общественно вредными, такими как производство табака, алкоголя, вооружения, порнография и азартные игры.
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