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Активы Фонда гарантирования вкладов в мае сократились на 0,7% до 12,9 млрд гривен
15:31 02.06.2017 |
Активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц в мае сократились на 0,7%, или на 91 млн гривен до 12,872 млрд гривен (на 1 июня).
Об этом свидетельствуют статистические данные фонда, передают Українські Новини.
В Фонд гарантирования вкладов входят 93 участника.
Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 86,8 млрд гривен (по состоянию на 1 апреля).
С начала 2017 года активы фонда сократились с 15,3 млрд гривен до 12,9 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году активы Фонда гарантирования вкладов увеличились с 14,084 млрд гривен до 15,316 млрд гривен.
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