Финансовые новости
- |
- 02.06.17
- |
- 15:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Начала работать мобильная платежная система LG Pay, пока — только в Южной Корее
13:11 02.06.2017 |
Как и ожидалось, компания LG Electronics объявила о начале работы собственной системы мобильных платежей. Система LG Pay, подобная Samsung Pay, уже доступна пользователям в Южной Корее.
Используемая в LG Pay технология MCT (Magnetic Communication Technology) позволяет выполнять платежи, прикасаясь смартфоном к терминалам, предназначенным для обычных кредитных карт. Система Samsung Pay обеспечивает такую же функциональность с помощью технологии MST (Magnetic Secure Transmission).
По словам LG Electronics, пока система поддерживает только карты Shinhan, KB, BC и Lotte, но к сентябрю она охватит всех участников рынка.
Поддержка LG Pay добавляется в смартфон LG G6 с помощью программного обновления. Со временем производитель обещает охватить и другие устройства, но конкретные модели не называет.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Yahoo: Трамп хотел смягчить санкции против России
ТОП-НОВОСТИ
|Громкий "день тишины". Где на Донбассе продолжались бои вопреки "перемирию"
|Остаток средств на едином казначейском счете в мае увеличился на 41% до 43,9 млрд гривен
|Кто же подтолкнет пенсионную реформу
|Шпионы ФСБ или показательная порка? Почему СБУ "трясет" Wnet
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фондовые рынки АТР выросли 2 июня, японский Nikkei завершил торги выше 20000 пунктов
|Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
|Российский Внешэкономбанк рассчитывает закрыть сделку по продаже Проминвестбанка в июле
|Начала работать мобильная платежная система LG Pay, пока — только в Южной Корее
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 2 июня
|Остатки средств на корсчетах банков 02.06.17
Это интересно
|Смартфон Gionee S10 оснащён четырьмя камерами и процессором Helio P25
|Новая спутниковая сеть позволит следить за Землей в реальном времени
|Renault добавила роскоши семейству Scenic
|Samsung SDI откроет фабрику по производству аккумуляторных батарей для электромобилей в Венгрии
|В BMW отказались привозить седан 1 серии в Европу
|Внутренняя часть холодильника Samsung Chef Collection Porcelain стоимостью $13 270 выполнена с использованием фарфора
|Skoda представила ряд улучшений для модели Superb