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Суд отказал НБУ в аресте имущества Бахматюка
18:34 30.05.2017 |
Печерский районный суд Киева отказал Национальному банку Украины в аресте имущества бизнесмена Олега Бахматюка, которым тот поручался за кредит в размере 2 млрд грн, выданный банку Финансовая инициатива. Об этом стало известно из определения суда от 4 мая 2017 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.
Как пишет Первая инстанция, в обоснование иска НБУ указывал: задолженность является значительной, ответчик уклоняется от исполнения своего обязательства по договору поручительства в добровольном порядке, непринятие мер обеспечения иска может затруднить и даже сделать невозможным исполнение судебного решения в будущем.
В материалах суда уточняется, что между НБУ и банком Финансовая инициатива был заключен кредитный договор от 13 мая 2014 года. Согласно его условиям, Нацбанк предоставил для сохранения ликвидности банка 2 млрд грн на срок до 30 декабря 2016 года включительно.
Три года назад был заключен и договор поручительства. Согласно его условиям, Бахматюк обязался отвечать за надлежащее исполнение заемщиком всех обязательств.
В итоге образовалась задолженность банка перед НБУ в размере свыше 2 млрд грн. Нацбанк просил ее взыскать.
Согласно договору, обеспечением выступает недвижимость имущественных поручителей на общую сумму не менее 3,5 млрд грн.
Но, как отметил суд, в нарушение требований ст. 151 ГПК Украины, Национальным банком Украины в заявлении об обеспечении иска якобы не представлены доказательства в подтверждение того, что непринятие мер обеспечения иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда. Заявленный со стороны НБУ способ обеспечения иска путем наложения ареста на все движимое и недвижимое имущество "не соответствует принципу соразмерности мер обеспечения иска заявленным исковым требованиям", уточнила судья Татьяна Остапчук.
Судья отметила, что НБУ не обосновал и не представил обстоятельств, из которых суд можно сделать вывод, что существует реальная угроза невыполнения или затруднение выполнения возможного решения суда об удовлетворении иска.
Кроме того, Остапчук пришла к выводу, что представитель НБУ не указал ни перечень имущества ответчика, ни наличие такого имущества у ответчика, его примерную стоимость.
В удовлетворении заявления НБУ о принятии мер обеспечения иска к поручителю отказано.
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