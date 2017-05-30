НБУ изменил требования к проведению банками анализа финансовых операций клиентов

Национальный банк изменил требования к проведению банками анализа финансовых операций клиентов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк изменил требования по управлению банками рисками в сфере финансового мониторинга.

Во-первых, вместо формального ежеквартального анализа финансовых операций введен анализ таких операций на постоянной основе - с учетом риск-ориентированных подходов.

Во-вторых, рассмотрение банками проблемных вопросов по финансовому мониторингу будут приведены к единым стандартам в соответствии с мировым опытом.

А именно: в каждом банке подобные вопросы будут рассматриваться коллегиально - комитетом, в который обязательно будут входить руководители центрального и фронт-офисов, работники юридического департамента и управления рисками банка.

Переход от формализованной оценки финансового состояния банковских клиентов к анализу их реальных финансовых возможностей будет способствовать более эффективному управлению рисками банковскими учреждениями Украины.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления от 25 мая 2017 года №42 "Об утверждении Изменений к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга", вступающего в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Как сообщали Українські Новини, постановлением №43 от 25 мая Национальный банк усовершенствовал порядок осуществления банками анализа информации о финансовых операциях.