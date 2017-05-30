Минфин намерен исключить Фонд гарантирования вкладов из перечня неприбыльных организаций

Министерство финансов намерено исключить Фонд гарантирования вкладов физических лиц из перечня неприбыльных организаций.

Об этом журналистам сообщил директор-распорядитель фонда Константин Ворушилин, передают Українські Новини.

"Мы получили письмо от ГФС, которая ссылается на письмо Минфина, что Фонд гарантирования нужно исключить из перечня неприбыльных организаций. Где они нашли ту прибыль, не понимаю. Это такой "подарок" от друзей", - сказал он.

Фонд начал свою деятельность 1998 года с подписания указа Президента "О мерах по защите прав физических лиц - вкладчиков коммерческих банков".

Указом, в частности, было установлено, что в случае недоступности вклада в коммерческом банке физическому лицу гарантируется возмещение по вкладу, включая проценты, в размере вклада, но не более 500 гривен.

В дальнейшем административный совет фонда увеличивал размер предельной суммы возмещения средств по вкладам 11 раз.

Сегодня предельный размер возмещения средств по вкладам - 200 000 гривен.

Как сообщали Українські Новини, гарантии фонда распространяются на физических лиц, в том числе физических лиц-предпринимателей.

Все банки, имеющие банковскую лицензию, являются участниками фонда, кроме ПАО "Ощадбанк".