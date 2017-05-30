Фонд гарантирования вкладов решил изменить подход к продаже активов банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил изменить подход к продаже активов банков.

Об этом говорится в сообщении фонда, передают Українські Новини.

Отмечается, что для предотвращения обесценивания или потери активов, осуществления быстрой и эффективной ликвидации банков фонд вводит новые подходы к управлению и реализации активов банков, которые ликвидируются.

Одним из таких шагов станет выставление на продажу всех активов по их номинальной стоимости без предпродажной оценки.

Также вводится система голландских аукционов.

Фонд гарантирования неоднократно заявлял о плохом качестве активов, которые переходят под его управление после признания банков неплатежеспособными.

Их рыночная стоимость в разы ниже от указанной в документах.

Отмечается, что на каждый следующий аукцион по продаже активов начальная цена их реализации будет снижаться на 10%.

В случае, если покупатель не появится, то на восьмых торгах лоты будут объединяться в пулы.

Как сообщали Українські Новини, Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2016 году реализовал активы банков-банкротов на 3 млрд гривен.

В 2017 году Фонд рассчитывает увеличить продажи активов в 2 раза.