НБУ расширил перечень клиентских операций для проверки банками

Национальный банк усовершенствовал порядок осуществления банками анализа информации о финансовых операциях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

До сих пор было запрещено покупать и перечислять иностранную валюту, чтобы вернуть за границу средства, полученные иностранными инвесторами от продажи корпоративных прав, определенных видов ценных бумаг, вследствие уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранных инвесторов.

На прошлой неделе Национальный банк решил позволить такие операции с 12 июня.

В то же время для предотвращения оттока капитала через теневые схемы регулятор будет следить, чтобы эти операции соответствовали определенному перечню условий.

В связи с этим Национальный банк расширил перечень индикаторов операций, требующих углубленного анализа и проверки банками.

Если раньше к ним относились переводы физлиц на сумму более 150 тыс. долларов и возврат иностранному инвестору дивидендов, то в дальнейшем к ним будет относиться перевод физлица более 150 тыс. гривен в эквиваленте (кроме социальных выплат), заработной платы нерезидентов и перевод до 50 тыс. долларов для уплаты налогов, сборов.

Также в этот перечень вошел возврат инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг.

В то же время новый механизм расширил перечень финансовых операций, не требующих проведения анализа документов и информации.

К нему добавились операции по переводу средств за границу на основании индивидуальных лицензий НБУ и перевода средств от продажи листинговых ценных бумаг на украинских фондовых биржах.

Также банки должны принимать достаточные меры для установления реальных владельцев юридических лиц.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления от 25 мая № 43, которое вступает в силу с 12 июня 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, 26 мая Национальный банк смягчил административные ограничения на валютном рынке.