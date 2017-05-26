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В апреле активы банков сократились на 0,6% до 1,26 трлн гривен
10:15 26.05.2017 |
В апреле активы коммерческих банков сократились на 0,6% до 1,258 трлн гривен по сравнению с мартом.
Об этом свидетельствуют статистические данные Нацбанка, передают Українські Новини.
Так, если по состоянию на 1 апреля активы работающих банков составляли 1,266 трлн гривен, то к 1 мая они сократились до 1,258 трлн гривен (на 1 января - 1,256 трлн гривен).
При этом общие активы банков (не скорректированные на резервы по активным операциям) на отчетную дату составили 1,726 трлн гривен.
Объем предоставленных кредитов за апрель сократился на 10,2 млрд гривен, или на 1% до 975,4 млрд гривен.
Обязательства банков за этот период уменьшились на 8 млрд гривен, или на 0,7% до 1,105 трлн гривен, в то время как капитал банков вырос на 166 млн гривен, или на 0,1% до 153,1 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, количество банков за 4 месяца текущего года уменьшилось с 96 до 90.
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