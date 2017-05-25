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НБУ видит риски при необходимости докапитализации 11 банков
16:09 25.05.2017 |
Национальный банк видит риски при необходимости докапитализации 11 банков.
Об этом журналистам в четверг заявила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передают Українські Новини.
"Всего в докапитализации нуждаются 34 банка. Но у нас есть вопросы по 11 из них. Эти вопросы касаются источников финансирования докапитализации. Мы планируем быть в этом вопросе принципиальными до конца, потому что нельзя, чтобы банки пополняли капитал неживыми деньгами. В некоторые из этих банков мы уже направили проверки, смотрим очень подробно этот вопрос", - сказала она.
Рожкова также рассказала, что в июне НБУ планирует собрать акционеров небольших банков для того, чтобы обсудить необходимость их дальнейшей деятельности.
Она отметила, что у многих небольших банков в случае реорганизации в финансовые компании будет больше преимуществ, чем у других участников небанковского рынка.
Как сообщали Українські Новини, согласно требованиям НБУ, банки должны до 11 июля 2017 года иметь уставной капитал 200 млн гривен; до 11 июля 2018 года - 300 млн гривен; до 11 июля 2019 года - 400 млн гривен; до 11 июля 2024 года - 500 млн гривен.
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