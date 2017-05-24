В апреле поступления в ликвидируемые банки составили 792 млн гривен, - Фонд гарантирования вкладов

Фонд гарантирования вкладов констатирует, что в апреле поступления на счета ликвидируемых банков составили 792,1 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда гарантирования вкладов, передают Українські Новини.

В течение апреля поступления в неплатежеспособные банки и банки, которые ликвидируются, составили 792,1 млн гривен.

Из них 290,1 млн гривен получено от реализации активов, 0,7 млн гривен - от погашения ценных бумаг, 8,9 млн гривен - в качестве арендной платы.

Наибольшая сумма - 492,4 млн гривен - получена от погашения заемщиками кредитов.

В разрезе банков статистика поступлений от погашения кредитов выглядит так: самая большая сумма - 223,1 млн гривен - поступила от заемщиков Всеукраинского банка развития; в Платинум банк поступления по этой статье составили 107,6 млн гривен; в Дельта Банк - 48,2 млн гривен.

Что касается поступлений от продажи активов, то наибольшая сумма - 78,3 млн гривен - на счету Дельта Банка, в VAB банк поступило 55,8 млн гривен, в банк "Форум" - 54,9 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, в течение 2016 года поступления от работы с активами банков составили 7,2 млрд гривен, из которых 3,2 млрд получено от продажи активов и 4 млрд гривен от погашения кредитов.