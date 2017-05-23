Доля безналичных расчетов в Украине к концу марта возросла на 2,9 п.п. - НБУ

Доля безналичных платежей в Украине к концу марта возросла до 38,4% с 35,5% по состоянию начало текущего года, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины.

В том числе общее количество операций с использованием эмитированных украинскими банками платежных карт в январе-марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 28,2% - до 679 млн, а их объем - на 22,9%, до 426 млрд грн.

Нацбанк также констатирует, что по результатам первого квартала 2017 года по сравнению с началом года общее количество платежных карточек возросло почти на 0,8% - до 58,1 млн шт., бесконтактных платежных карт - на 21,2%, до 2,4 млн шт., платежных карт с функцией электронных денег - на 55,6%, до 85 тыс. шт.

В первые три месяца также зафиксировано расширение платежной инфраструктуры: количество предприятий торговли и сферы услуг, предоставляющих клиентам возможность осуществлять безналичные расчеты с помощью платежных карточек, возросло на 6,8%, или на 9,975 тыс. - до 155,913 тыс.

Сеть платежных терминалов в течение первого квартала увеличилась на 3,5% и по состоянию на 1 апреля 2017 года насчитывала почти 227 тыс. терминалов.

Среди банков по количеству эмитированных платежных карточек и степенью разветвленности инфраструктуры их обслуживания по состоянию на начало апреля лидерами являлись ПриватБанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль (все Киев).

По количеству платежных карточек и установленных устройств для их обслуживания в региональном разрезе самые высокие показатели традиционно демонстрировали Киев, Днепропетровская и Харьковская области.

