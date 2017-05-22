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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ продолжает дискуссии с небольшими банками о необходимости докапитализации до 500 млн гривен

 

Национальный банк продолжает дискуссии с небольшими банками о необходимости докапитализации до 500 млн гривен.

Об этом журналистам в понедельник, 22 мая, сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передают Українські Новини.

Рожкова сообщила, что НБУ до сентября закончит диагностику 34 банков, после чего будет приниматься конкретное решение о необходимости докапитализации до 500 млн гривен.

"Здесь вопрос не к регулятору, нужно ли будет увеличивать капитал до 200 или до 500 млн гривен, или на какой сумме мы остановимся. Это вопрос к самим собственникам. Может им стоит остановиться и не бежать в этих высококонкурентных условиях. Мы панируем в июне пригласить собственников средних и малых банков, и проговорить это все, потому что мне кажется, что иногда сами собственники не понимают, куда они движутся. Мы встречаемся с малыми банками, и они через один говорят, что будут создавать свой процессинговый центр и развивать карточный бизнес и у каждого будет своя криптовалюта. С моей точки зрения это потеря времени и инвестиций. Мы пока в дискуссиях", - ответила она на вопрос, достигнут ли консенсус относительно дальнейшего графика докапитализации банков.

Замглавы НБУ напомнила, что до середины июля все банки должны докапитализироваться до 200 млн гривен.

Особое внимание Нацбанк будет уделять тем банкам, которые не смогут подтвердить источники финансирования при увеличении капитала.

"У нас есть категория банков, которые не могут подтвердить источники капитала, если они не смогут подтвердить, они быстро станут проблемными, а потом неплатежеспособными. Если же банки не смогут физически провести эмиссию, и эти банки являются чистыми и прозрачными, то мы пойдем на уступки и готовы быть гибкими", - заявила Рожкова.

По ее словам, сейчас есть несколько банков, желающие объединиться, а также часть банков, которые хотят реорганизоваться в финансовые компании.

Как сообщали Українські Новини, согласно требованиям НБУ, банки должны до 11 июля 2017 года иметь уставной капитал 200 млн гривен; до 11 июля 2018 года - 300 млн гривен; до 11 июля 2019 года - 400 млн гривен; до 11 июля 2024 года - 500 млн гривен.
По материалам: Українські Новини
 

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