Смолий заявляет, что Порошенко не предлагал ему стать постоянным главой Нацбанка

Президент Украины Петр Порошенко не предлагал исполняющему обязанности главы Национального банка Украины Якову Смолию стать постоянным руководителем Нацбанка.

Об этом Смолий сообщил журналистам в кулуарах ежегодной исследовательской конференции, организованной НБУ совместно с Национальным банком Польши при поддержке правительства Канады и Киевской школы экономики.

"Нет, я не общался с президентом по этому вопросу", - сказал он.

При этом Смолий спрогнозировал, что постоянный глава НБУ может появиться либо до парламентских каникул, то есть до середины июля, либо уже после каникул, в сентябре.