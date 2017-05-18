Безрассудство банков, которые мировые СМИ привыкли называть too big to fail, чуть не стало причиной их коллапса в 2008 г., однако они, видимо, до сих пор не научились на своих прошлых ошибках.

Сегодня 25 ведущих американских банков имеют деривативы на $222 трлн. Пока цены на акции продолжают расти, а экономика США остается достаточно стабильной, это чрезвычайно рискованное финансовое оружие массового уничтожения, вероятно, не снесет всю американскую финансовую систему. Но когда-нибудь случится очередной крупный финансовый кризис, принеся абсолютно беспрецедентное разрушение.

Во время великого финансового кризиса 2008 г. деривативы играли главную роль, и американские налогоплательщики были вынуждены вмешаться и спасти такие компании, как AIG, которые были на грани срыва, поскольку риски, которые они приняли, были слишком велики.

Теперь все повторяется, и никто об этом не говорит. В отчаянных поисках более высокой прибыли, все "слишком большие банки, чтобы обанкротиться", играют в азартные игры как сумасшедшие, и в какой-то момент многие из их ставок сыграют против них. Вот показатели по деривативам, которые стали известны из последнего квартального отчета ОСС. Как вы можете видеть, уровень безрассудства, который мы наблюдаем сейчас, просто настораживает...

В совокупности 25 ведущих банков имеют в общей сложности деривативов на сумму $222 трлн.

Банк Всего активов (млрд $) Совокупная позиция по деривативам (млрд $) Citigroup 1 792 077 47 092 584 JPMorgan Chase 2 490 972 46 992 293 Goldman Sachs 860 185 41 227 878 Bank of America 2 189 266 33 132 582 Morgan Stanley 814 949 28 569 553 Wells Fargo 1 930 115 7 098 952

В письме к акционерам Berkshire Hathaway в 2003 г. Уоррен Баффетт на самом деле назвал деривативы "финансовым оружием массового уничтожения". Они будут размножаться в разном объеме и разном количестве, пока какое-то событие не сделает их токсичность довольно ясной. Центробанки и правительства до сих пор не нашли эффективного способа управления или даже контроля рисков, связанных с ними.

Уоррен Баффетт был прав, сделав это заявление, и, конечно, пузырь деривативов гораздо больше, чем когда-либо. В самом деле, общая номинальная стоимость деривативов во всем мире превышает $500 трлн.

Это катастрофа, которая может вот-вот случиться. Инвесторы типа Баффетта спокойно позиционируют себя, чтобы воспользоваться гигантской неизбежно наступающей катастрофой.

По словам финансового эксперта Джима Рикардса, Berkshire Hathaway Inc. хранит $86 млрд наличными, потому что Баффетт предвидит крупный спад фондового рынка. Когда наступит крах, Баффетт спокойно пройдет по обломкам с чековой книжкой в руках и скупит большие компании по их текущей стоимости.

В этом весь Баффетт, но вы не узнаете об этом от вашего брокера. Уоррен Баффетт не стал одним из самых богатых людей во всем мире по глупости. Он знает, что фондовый рынок на данный момент завышен до смешного, и он готов сделать свой ход, после того как маятник качнется в другом направлении. И он не может слишком долго ждать.

Несмотря на высокий уровень экономического доверия, выраженного владельцами бизнеса и потребителями, один ключевой показатель говорит о том, что пока оно не переведено в плоскость реальных действий.

Выдача кредитов снизилась в I квартале по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом впервые за четыре года согласно финансовому анализу SNL отчетов банков о доходах, поданных за этот период. Всего объем выданных кредитов упал до $9,297 трлн с $9,305 трлн в IV квартале 2016 г.

Это именно то, чего можно было ожидать, чтобы увидеть, начнется ли новый экономический спад. Американская экономика очень сильно зависит от потока кредитов, и когда поток начинает уменьшаться, это является очень плохим знаком.

На данный момент финансовые рынки полностью отделены от жестких экономических данных, но, как мы видели в 2008 г., рынки могут рухнуть очень быстро, как только они соприкоснутся с реальной экономикой. Уоррен Баффетт явно готовится к предстоящему кризису.