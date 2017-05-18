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Британское правительство вышло из капитала спасенного им в 2009 году Lloyds Banking Group
09:09 17.05.2017 |
Британское правительство продало остаток (менее 0,25%) своего пакета акций Lloyds Banking Group, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Официальное заявление об этом может быть опубликовано в среду, 17 мая.
Таким образом, крупнейший ипотечный кредитор Великобритании, который на пике финансового кризиса был спасен правительством за 20,3 млрд фунтов стерлингов ($26,2 млрд), возвращается к полностью частному состоянию. После вливания капитала в 2009 году правительству принадлежало 43% Lloyds.
С помощью торговой программы Morgan Stanley, о которой было объявлено в декабре 2014 года, правительство постепенно продавало акции банка инвесторам. В январе 2017 года оно уступило статус крупнейшего акционера Lloyds Banking Group американской управляющей компании BlackRock.
На прошлой неделе гендиректор банка Антонио Хорта-Осорио сообщил акционерам, что правительство смогло заработать на спасении Lloyds Banking Group не менее 500 млн фунтов стерлингов.
Правительству Великобритании по-прежнему принадлежит более 70% Royal Bank of Scotland - этому банку так и не удалось полностью оправиться после кризиса, когда ему также потребовались экстренные финансовые вливания со стороны властей.
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