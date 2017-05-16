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НБУ ухудшил оценку прибыли работающих банков почти на 20%
15:13 15.05.2017 |
Национальный банк Украины пересмотрел показатели работы банковской системы за первый квартал 2017 года, ухудшив оценку прибыли работающих банков на 19,3%, или почти на 1 миллиарда гривень, – до 4,102 миллиарда гривень.
Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на обновленные данные за первый квартал по состоянию на 15 мая с учетом корректирующих проводок.
Ранее, 5 мая, регулятор сообщил, что платежеспособные банки в январе-марте 2017 года получили 5,086 миллиарда гривень чистой прибыли.
Согласно обновленным данным НБУ, национализированный "ПриватБанк" в первом квартале 2017 года получил 1,108 миллиарда гривень прибыли, что в 2,3 раза ниже предварительного показателя на уровне 2,512 миллиарда гривень, обнародованного в отчетности на сайте Ассоциации украинских банков 5 мая.
Как следует из обновленной отчетности НБУ, по итогам квартала 69 из 90 работающих банков получили прибыль, в том числе наибольшие показатели прибыли у "Райффайзен Банка Аваль", "ПриватБанка", "Первого украинского международного банка", "Укрэксимбанка", "Креди Агриколь Банка".
Среди 21 убыточного по итогам квартала банка наибольшие убытки показали "ВТБ Банк", "Укрсоцбанк", "Форвард", "Проминвестбанк", "Мисто Банк".
Также сообщается, что суммарная прибыль банковской системы за первый квартал составила 495,776 миллиона гривень, поскольку пять неплатежеспособных банков получили 3,606 миллиарда гривень убытков.
Как сообщал УНИАН, банковская система Украины, с учетом работающих и неплатежеспособных банков, в 2016 году получила 195,658 миллиарда гривень убытка, что является рекордным историческим показателем.
По состоянию на начало 2017 года активы работающих банков в Украине составляли 1,256 триллиона гривень, а количество работающих банков – 96.
Предыдущий рекордный исторический убыток банковской системы Украины был зафиксирован в 2015 году, когда отрицательный финансовый результат работающих банков составил 66,6 миллиарда гривень.
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