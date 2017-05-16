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Сенаторы США считают сделку о продаже MoneyGram китайской Alibaba угрозой нацбезопасности
13:14 15.05.2017 |
Сделка по покупке второй по величине в мире службы денежных переводов MoneyGram International финансовым подразделением китайской группы Alibaba Group - Ant Financial - за $1,2 млрд угрожает национальной безопасности США. Такое утверждение содержится в письме двух американских сенаторов, адресованном министру финансов США Стивену Мнучину, которое попало в распоряжение газеты Financial Times.
Республиканцы Пэт Робертс и Джерри Моран сообщили Мнучину, что покупка MoneyGram китайским холдингом может нанести вред финансовой инфраструктуре США.
«Несмотря на усилия господина Ма (основателя Alibaba Джека Ма. - RNS) завоевать доверие президента США, несколько американских законодателей потребовали от комитета по иностранным инвестициям в США провести исчерпывающее изучение этой сделки», - пишет издание.
По словам источников газеты, ожидается, что этот комитет (он возглавляется Минфином и включает официальных лиц из различных ведомств, включая Пентагон), имеющий право блокировать сделки, вынесет вердикт по MoneyGram к середине лета этого года.
Сенатор Робертс убежден, что эта сделка «должна вызвать не меньшую обеспокоенность, чем если бы китайская компания пыталась взять под свой контроль крупный и известный банк».
«(Эта сделка. - RNS) подчеркивает неравенство между американскими и китайскими компаниями, когда дело касается международных приобретений. Практически нет шансов, что американским финансовым компаниям будет разрешено купить китайского (конкурента. - RNS)», - считает Робертс. Сенатор Моран обратил внимание на то, что тщательную оценку заслуживает передача финансовых данных граждан США, в том числе большого числа военнослужащих, китайской компании, частично принадлежащей китайским правительственным фондам.
Оба сенатора - из штата Канзас, где расположена штаб-квартира Euronet. Это еще одна компания в сфере переводов денег, и она не смогла остановить сделку между Ant и MoneyGram. Она сделала собственное предложение по покупке MoneyGram, и оно не требует одобрения комитета по иностранным инвестициям в США.
MoneyGram и Ant неоднократно отвергали критику готовящейся сделки.
Исполнительный директор MoneyGram Алекс Холмс заявил FT, что утверждения об угрозе национальной безопасности США или рисках для личных данных граждан США неверны. Он также добавил, что недавняя торговая сделка между США и Китаем, в которой Пекин пообещал открыть китайский рынок рейтинговым агентствам и компаниям по выпуску кредитных карт показала, что администрация президента США Дональда Трампа приветствует инвестиции Китая в Америку.
«Инвестиционная взаимность между Китаем и США не является проблемой в этой сделке. Индустрия денежных переводов в Китае открыта для иностранной конкуренции, и MoneyGram уже имеет крепкий бизнес в Китае, как и другие компании по переводу денег, - сказал Холмс. - Благодаря взаимодействию президента Трампа с Китаем наши две страны находятся на пути к построению еще более прочных экономических отношений. Инвестиции в США, подобно сделке с Ant, имеют решающее значение для создания новых рабочих мест и ускорения экономического роста в нашей стране».
Акционеры MoneyGram будут голосовать по сделке с Ant во вторник, 16 мая.
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