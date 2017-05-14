Укрсоцбанк приостановил прием валюты через банкоматы из-за выявления фальшивых банкнот

Укрсоцбанк (Киев) временно приостановил прием валюты через банкоматы с опцией приема наличных из-за выявления склеенных фальшивых банкнот, сообщила председатель правления финучреждения Тамара Савощенко.

"В последнее время мы столкнулись с новым видом мошенничества - в наших банкоматах с опцией приема наличных начали появляться склеенные фальшивые долларовые банкноты. Поскольку части такой купюры - это кусочки настоящей и на них есть все защитные элементы, наши банкоматы воспринимают их как обычные купюры. Мы уже начали работу над совершенствованием банкоматов в части распознавания таких подделок, но к моменту завершения необходимых доработок опцию приема валюты через банкоматы вынуждены временно отключить", - написала она на своей странице в соцсети "Фейсбук".

На время действия приостановки клиенты банка могут пополнить свой валютный счет через кассы отделений.

"Мы сделаем все возможное для оперативного решения проблемы и восстановления этой опции", - отметила Т.Савощенко.

Укрсоцбанк основан в 1990 году. В октябре- 2016 UniCredit и ABHH завершили сделку об обмене активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру активов Укрсоцбанк занимал 9-е место (41,8 млрд грн) среди 93 действовавших финучреждений.