Поколение миллениалов в США, по данным исследования Bank of America, используют P2P-платежи в 62% случаев

Таким образом P2P-платежи становятся социальной нормой. Другие возрастные группы в этом отношении отстают.

Из тех, кто используют платежные услуги P2P, 68% ссылаются на удобство и экономию времени, в то время как 48% респондентов указали в качестве главной причины влияние сверстников. Только 16% говорят, что они используют новые цифровые варианты, потому что отказались от наличных денег и чеков.

Растущая доступность услуг также является определяющим фактором, треть опрошенных говорят, что они начали использовать P2P-платежи, поскольку получили новые предложения от банков.

Сроки являются существенным моментом, и даже приоритетом для пользователей Р2Р-сервиса. 69% респондентов заявили, что они платят свои контрагентам в тот же день, одна треть опрошенных - в течение часа. Аналогичным образом, 53% ожидают, что другие с ними расплатятся в течение 24 часов, и 22% - в течение часа.

Опрошенные пользователи P2P-сервиса считают, что мобильные тенденция продолжаются. Они подтверждают, что более 70% детей до 10 лет в перспективе не будут знать, как выписать чек, а 42% в принципе не будут использовать кредитные карты офлайн. При этом найдутся и те, для кого наличные станут чем-то из области фантастики.