Норматив достаточности регулятивного капитала банков в апреле увеличился на 0,05 п. п. до 13,77%

Норматив достаточности регулятивного капитала банков в апреле увеличился на 0,05 процентных пункта с 13,72% до 13,77%.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передают Українські Новини.

Данный показатель выше, чем установленный Нацбанком уровень (не менее 10%).

Регулятивный капитал банков Украины в апреле уменьшился на 1,7 млрд гривен.

Кроме того, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9) увеличился за апрель на 0,26 п. п. до 28,98%.

Мгновенная ликвидность в апреле уменьшилась с 61,93% до 60,96% (норматив - не менее 20%), краткосрочная - с 95,76% до 95,54% (норматив - не менее 60%), текущая ликвидность - с 115,54% до 113,41%(норматив - не менее 40%).

Как сообщали Українські Новини, норматив достаточности регулятивного капитала банков в марте увеличился на 0,9 п. п. до 13,72%.







