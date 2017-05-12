Гендиректор Barclays: лондонские банки достаточно изобретательны, чтобы обойти Brexit

Лондонский финансовый сектор достаточно изобретателен, чтобы найти обходные пути и остаться интегральной частью экономики ЕС, несмотря на Brexit, заявил в интервью Bloomberg TV гендиректор Barclays Джес Стейли. Ему вряд ли удастся это сделать лишь в случае, если политики возведут стену вокруг Великобритании.

«Пока такие барьеры не установлены, будут обходные решения и Лондон останется очень важным источником капитала для континентальной Европы, - подчеркнул Стейли. - Будет неопределенность, но, будучи в финансовой отрасли столь длительное время, я знаю, сколь креативной она может быть».

Стейли отметил «открытость» британского премьер-министра Терезы Мэй и обмен идеями между правительством Великобритании и его банком, а также финансовой отраслью в целом по поводу Brexit.

«Уровень диалога с офисом премьер-министра, с ее правительством, с канцлером, с регуляторами действительно значителен; обе стороны внимательно слушают, - подчеркнул глава Barclays. - Мы наслаждаемся очень, очень конструктивным диалогом с британским правительством».

Barclays намерен расширить свои операции в Дублине, который станет центром бизнеса банка в ЕС после Brexit, но предполагает увеличить штат здесь только на 150 человек.