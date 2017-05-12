В марте активы банков увеличились на 1,9% до 1,3 трлн гривен

В марте активы коммерческих банков увеличились на 1,9% до 1,266 трлн гривен по сравнению с февралем.

Об этом свидетельствуют статистические данные Нацбанка, передают Українські Новини.

Так, если по состоянию на 1 марта активы работающих банков составляли 1,242 трлн гривен, то к 1 апреля они увеличились до 1,266 трлн гривен (на 1 января - 1,256 трлн гривен).

При этом общие активы банков (не скорректированные на резервы по активным операциям) на отчетную дату составили 1,739 трлн гривен.

Объем предоставленных кредитов за март сократился на 8,1 млрд гривен, или на 0,8% до 985,6 млрд гривен.

Обязательства банков за этот период увеличились на 13,7 млрд гривен, или на 1,2% до 1,113 трлн гривен, в то время как капитал банков вырос на 10,8 млрд гривен, или на 8% до 152,9 млрд гривен.

В марте количество банков уменьшилось с 93 до 92 (на 1 апреля), а с начала года с 96.

Как сообщали Українські Новини, количество банков за 3 месяца текущего года уменьшилось с 96 до 92.