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Норматив достаточности регулятивного капитала банков в марте увеличился на 0,9 п. п. до 13,72%
14:13 10.05.2017 |
Норматив достаточности регулятивного капитала банков в марте увеличился на 0,9 процентных пункта с 12,85% до 13,72%.
Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передают Українські Новини.
Данный показатель выше, чем установленный Нацбанком уровень (не менее 10%).
Регулятивный капитал банков Украины в марте уменьшился на 3,6 млрд гривен.
Кроме того, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9) уменьшился за март на 0,9 п. п. до 28,72%.
Мгновенная ликвидность в марте увеличилась с 60,37% до 61,93% (норматив - не менее 20%), краткосрочная - с 91,42% до 95,76% (норматив - не менее 60%), текущая ликвидность - с 105,31% до 115,54%(норматив - не менее 40%).
Как сообщали Українські Новини, норматив достаточности регулятивного капитала банков в феврале увеличился на 0,2 процентных пункта с 12,65% до 12,85%.
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