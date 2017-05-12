Норматив достаточности регулятивного капитала банков в марте увеличился на 0,9 п. п. до 13,72%

Норматив достаточности регулятивного капитала банков в марте увеличился на 0,9 процентных пункта с 12,85% до 13,72%.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передают Українські Новини.

Данный показатель выше, чем установленный Нацбанком уровень (не менее 10%).

Регулятивный капитал банков Украины в марте уменьшился на 3,6 млрд гривен.

Кроме того, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9) уменьшился за март на 0,9 п. п. до 28,72%.

Мгновенная ликвидность в марте увеличилась с 60,37% до 61,93% (норматив - не менее 20%), краткосрочная - с 91,42% до 95,76% (норматив - не менее 60%), текущая ликвидность - с 105,31% до 115,54%(норматив - не менее 40%).

Как сообщали Українські Новини, норматив достаточности регулятивного капитала банков в феврале увеличился на 0,2 процентных пункта с 12,65% до 12,85%.