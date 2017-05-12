Гонтарева в связи с отставкой с 11 мая назначила и. о. главы НБУ своего 1-го заместителя Смолия

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в связи с поданным ранее заявлением об отставке назначила с 11 мая исполняющим обязанности главы центробанка своего первого заместителя Якова Смолия.

"Я всем объявила, что работаю до 10 мая. Назначила своего первого заместителя Якова Васильевича Смолия и.о. главы Национального банка, он будет выполнять эти обязанности до назначения нового главы", – сказала В.Гонтарева в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Глава НБУ уточнила, что заявление об отставке по собственному желанию она подала 6 апреля президенту в соответствии с законом о Нацбанке. "А 10 апреля я, как и обещала всему рынку, вышла на пресс-конференцию и сообщила, что 10 мая будет моим последним рабочим днем", – напомнила В.Гонтарева.

По ее словам, с 11 мая она будет находиться в отпуске и рассчитывает, что в ближайшее время Верховная Рада по представлению главы государства рассмотрит вопрос об ее отставке и назначении нового руководителя Нацбанка.

Глава НБУ также подчеркнула, что готова к отчету о своей работе перед Верховной Радой.

В.Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года. Первым главой украинского центробанка был Владимир Матвиенко, которого в 1992 год сменил Вадим Гетьман (убит в 1998 году), ему на смену пришел его ученик Виктор Ющенко, ставший впоследствии премьером и президентом страны.

Затем длительное время у руля Нацбанка был первый заместитель В.Ющенко Владимир Стельмах – в 2000-2002 гг., 2004-2010 гг.

С конца 2002-го по 2004 гг. НБУ официально возглавлял Сергей Тигипко, хотя последние несколько месяцев его полномочия фактически исполнял ставший в 2014-2015 гг. премьером Арсений Яценюк. В период президентства Виктора Януковича Нацбанком руководили Сергей Арбузов (с конца 2010 года по начало 2013 года) и Игорь Соркин. После Революции достоинства Нацбанк с 24 февраля по 19 июня 2014 года главой центробанка был нынешний первый вице-премьер Степан Кубив.