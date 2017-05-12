Гонтарева в связи с отставкой с 11 мая назначила и. о. главы НБУ своего 1-го заместителя Смолия

"Я всем объявила, что работаю до 10 мая. Назначила своего первого заместителя Якова Васильевича Смолия и.о. главы Национального банка, он будет выполнять эти обязанности до назначения нового главы", – сказала В.Гонтарева в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Глава НБУ уточнила, что заявление об отставке по собственному желанию она подала 6 апреля президенту в соответствии с законом о Нацбанке. "А 10 апреля я, как и обещала всему рынку, вышла на пресс-конференцию и сообщила, что 10 мая будет моим последним рабочим днем", – напомнила В.Гонтарева.
По ее словам, с 11 мая она будет находиться в отпуске и рассчитывает, что в ближайшее время Верховная Рада по представлению главы государства рассмотрит вопрос об ее отставке и назначении нового руководителя Нацбанка.
Глава НБУ также подчеркнула, что готова к отчету о своей работе перед Верховной Радой.
В.Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года. Первым главой украинского центробанка был Владимир Матвиенко, которого в 1992 год сменил Вадим Гетьман (убит в 1998 году), ему на смену пришел его ученик Виктор Ющенко, ставший впоследствии премьером и президентом страны.
Затем длительное время у руля Нацбанка был первый заместитель В.Ющенко Владимир Стельмах – в 2000-2002 гг., 2004-2010 гг.
С конца 2002-го по 2004 гг. НБУ официально возглавлял Сергей Тигипко, хотя последние несколько месяцев его полномочия фактически исполнял ставший в 2014-2015 гг. премьером Арсений Яценюк. В период президентства Виктора Януковича Нацбанком руководили Сергей Арбузов (с конца 2010 года по начало 2013 года) и Игорь Соркин. После Революции достоинства Нацбанк с 24 февраля по 19 июня 2014 года главой центробанка был нынешний первый вице-премьер Степан Кубив.